Trein na 75 jaar weer in Rotterdam: 'Waanzinnig dat 'ie terug is'

De missie is geslaagd. De stokoude wagon uit 1914 die ooit in Rotterdam fier over de Hofpleinlijn reed, maar door de Duitsers in oorlogstijd naar Duitsland werd gebracht, is terug.

Vrijdagochtend bij zonsopgang kwam na een voorspoedige reis, en heel wat pittig voorbereidend werk, het transport aan.

De trein staat inmiddels bij het treinmuseum in het Kralingse Bos, op het terrein van Stoomstichting Nederland.

Transportbegeleider Michiel Uiterwijk, die er van Duitsland naar Rotterdam bij was, is dolblij dat het is gelukt. "Ik ben moe en euforisch. Dit is waanzinnig."

De reis zelf verliep voorspoedig. Alleen het vertrek had nog wat voeten in de aarde. "Het takelen van de wagon op de vrachtwagen was een klein drama. Er was bedacht het met een kraan te doen. Dat ging natuurlijk helemaal niet. De meneer van de trein sprak Duits, de transportmannen Frans. Dat ging helemaal mis. Gelukkig kwam er op het laatste moment een tweede kraan, zodat deze wagon toch kon worden getild."

Schroot

"Toen ik 'm voor het eerst zag dacht ik: wat een hoop oud schroot", zegt hij. "De trein heeft al die tijd buiten gestaan. We gaan 'm oppakken en restaureren. Je ziet er de glorie er doorheen, maar het is wel echt iets om te redden ."

Het treinstel is uniek, historisch erfgoed, benadrukt Uiterwijk. "Het is eigenlijk een van de twee laatste, originele elektrische rijtuigen die in Nederland gemaakt zijn. Een staat in Utrecht, dit is het andere exemplaar. Het is een unieke, laatste wagen."

Museum

Tot 1944 reed de geredde wagon over de Hofpleinlijn. Daarna werd ie door de Duitsers naar Duitsland gebracht. Vijfenzeventig jaar later gaan middelbare scholieren de wagon restaureren. En dan?

De redders hopen dat de trein op de Hofpleinlijn komt te staan, en dat er in de trein een theehuis of een klein restaurant wordt gevestigd, met een museum daarbij. "Zodat mensen kunnen bekijken hoe het er aan toe ging," vertelt Uiterwijk.

"Dit hoort bij de glorie van het oude Rotterdam voor het bombardement. Rotterdam zag er toen fantastisch uit. We hadden de eerste elektrische spoorlijn van Nederland! Uniek."

Het restaureren van de wagon gaat nog wel even duren. Uiterwijk schat dat daar twee jaar voor moet worden uitgetrokken.