Fontijn draagt Nederlandse vlag bij Europese Spelen

''Ik kreeg kippenvel toen ik werd gevraagd”, vertelt Nouchka in het atletendorp in Minsk. “Ik was op trainingskamp in Ierland toen Pieter van den Hoogenband mij vroeg of ik de vlaggendrager wilde zijn. Een vraag waar ik natuurlijk positief op heb geantwoord. Ik ben heel trots en vind het een enorme eer dat ik Nederland het startsein mag geven voor deze Europese Spelen'', zegt Fontijn.

De zilveren medaillewinnares van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro won bij de vorige Europese Spelen in 2015 goud in haar klasse (middengewicht) in Bakoe. ''Dat was mijn eerste grote multisport-evenement, waar ik met een heel goed gevoel op terugkijk. Het was een prachtige ervaring om met veel verschillende sporten op één plek te zijn. Samen in een olympisch dorp, in een gebouw met iedereen van TeamNL'', aldus Fontijn.

Van 21 tot en met 30 juni vindt de tweede editie van de Europese Spelen plaats in Minsk. Het duurt nog een paar dagen voordat Fontijn in actie komt. Op woensdag 26 juni staat de titelhoudster in de ring, ze is vrijgeloot voor de eerste ronde.