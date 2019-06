Rotterdammer opgepakt voor kindermisbruik Nepal

Een 70-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van het maken en bezitten van kinderporno. In Nepal loopt een onderzoek naar de man voor het misbruiken van een 13-jarig kind.

Over de Rotterdammer waren verschillende meldingen bij diverse instanties zoals het Meldpunt Kindersekstoerisme binnengekomen.

De Koninklijke Marechaussee heeft de man bij aankomst in Nederland op Schiphol opgepakt. Direct daarna is de woning van de verdachte onderzocht. Een computer, een laptop, harde schijven en andere vormen van digitale opslag zijn in beslag genomen.

Ook heeft de politie ruim twintig camera's en videobanden in beslag genomen. Het Rotterdamse team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de politie Rotterdam bestudeert de bestanden. De politie laat weten dat er al 'kinderpornografisch materiaal' gevonden is.