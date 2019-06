'Ellendige' eikenprocessierups verjaagd uit deel Kralingse Bos

Het kostte veel moeite, maar het is de gemeente Rotterdam gelukt: het opruimen van de Eikenprocessierups in een deel van het Kralingse Bos. Daar liep een proef om de rups weg te krijgen door verneveling en opzuigen.

De proef is geslaagd, zo zegt de gemeente. In het deel van het Kralingse Bos waar de proef werd gehouden zijn geen Eikenprocessierupsen meer te vinden. Daarom wordt de methode ook in andere delen van Rotterdam ingezet. In het Zuiderpark gebeurt dat al.

Jeuk

Deze harde aanpak is nodig, vindt de gemeente, want de rupsen zijn een probleem voor de volksgezondheid. De eikenprocessierups heeft maar liefst 700 duizend brandharen, die bij aanraking kunnen zorgen voor een gigantische jeuk. Als je in de buurt komt van zo'n rups, schiet hij die brandharen af. Die blijven in je huid zitten.

Ronald Loch van de gemeente: "We waren elke week aan het controleren en aan het wegzuigen. Zoals je nu ziet: er zijn geen nesten meer te vinden."

Loch waarschuwt dat bezoekers van het Kralingse Bos moeten blijven opletten. In andere delen van het bos is de rups nog wel aanwezig.