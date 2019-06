Feyenoorders nemen afscheid van 'oude' Varkenoord

Presentator Emile Roemer: 'Het mooiste is dat we de vrijwilligers van Varkenoord in het zonnetje zetten'

Oud-burgemeester Ivo Opstelten: 'Varkenoord is een begrip, het is het hart van Feyenoord'

Onder leiding van presentatoren Emile Roemer en Sander de Kramer worden de aanwezige toeschouwers getrakteerd op veel Feyenoord-liederen, dans, bijzondere gasten en anekdotes. Volgens Emile Roemer is het afscheid nemen van Varkenoord niet eens het mooiste onderdeel van de show. "Het mooiste is dat we de mensen die al tientallen jaren Varkenoord overeind houden in het zonnetje zetten. Sommige mensen die hier komen denken dat die mensen betaalde krachten zijn."



Feyenoorders die nog afscheid willen nemen, kunnen dat vrijdag-, zaterdag- en zondagavond nog doen op Varkenoord als ze een kaartje weten te bemachtingen voor Gelül XL.