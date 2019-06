Jonge zeearenden te volgen door GPS-zender

Vier van de veertien in Nederland geboren zeearenden krijgen een GPS-zender. Het gaat om jongen die dit jaar geboren zijn, het zeearend-kuiken uit de Dordtse Biesbosch is een van de te volgen vogels.

Jonge zeearenden worden vaak al geringd, en dit levert volgens de Werkgroep Zeearend Nederland al veel gegevens op. Experts willen meer weten over de dieren om inzicht te krijgen in zorgen die er zijn.

Over de levens van deze 'Nederlandse' zeerarenden is nog veel niet bekend. Waar brengen ze hun pubertijd door en hoe vinden ze nieuw leefgebied zijn twee grote vragen voor deskundigen.

Nesten

Tussen het uitvliegen van de zeearend en het moment dat ze zelf nesten gaan bouwen, zit drie tot vijf jaar. "In deze periode moeten de jonge vogels zien te overleven", Dirk van Straalen, voorzitter van de werkgroep.

Om te overleven is een rustige, voedselrijke omgeving van belang, zegt Van Straalen. "Die gebieden staan onder druk door toename van recreatie, en mogelijk door vergiftiging en aanvaringen met hoogspanningskabels en windturbines."

Gehoopt wordt dat als er meer kennis is over de jonge zeearenden, dat beleid over onder meer windmolens aangepast kan worden en dat deze beschermde vogels meer overlevingskansen hebben.