Erik Lemmers in gesprek met Nanda van Heteren

Nanda van Heteren is journalist maar heeft daarnaast nog een passie: wedstrijdzwemmen! En die passie zet ze nu in voor het Daniël den Hoed Fonds door zondag mee te doen aan de 010CitySwim!

Erik Lemmers sprak met Nanda over haar actie; waar kijkt ze het meeste naar uit en waar ziet ze tegenop? Is dit appeltje, eitje voor haar of moest ze extra aan de bak tijdens trainingen?