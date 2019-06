Uniek in Nederland: ontbijten in een sterrenrestaurant

Lunchen op sterrenniveau kan op verschillende plekken in het land, maar het Rotterdamse FG Restaurant is het enige sterrenrestaurant met een ontbijt op de kaart.

"Je hoeft niet op chique te komen", zegt chef François Geurds. "Kom gewoon zoals je bent, echt op z'n Rotterdams."

Het restaurant met twee Michelinsterren schrapt de lunch om het ontbijt te kunnen aanbieden. Om kaviaar en champagne kan gevraagd worden, maar eigenlijk zit het niet in het aanbod van FG Breakfast.

'Niet perse decadent'

"Hoe komen ze eraan", zegt een gast over zijn appel-vlierbessendrankje. "Het ziet er al prachtig uit en dan hebben we het nog geeneens gedronken." Sapjes als deze horen tot het vaste assortiment.

Wat kun je volgens Geurds nog meer verwachten? "Van zalm tot huisgemaakte patisserie, broden, croissants, tosti's en eitjes in iedere stijl die je wilt."

Het aanbod maakt het niet perse een tweesterrenontbijt, het verschil zit volgens de chef vooral in de uitvoering, in de smaak. Daar waren de eerste testers het mee eens.

Over de kosten voor zo'n begin van de dag kon nog niet zoveel gezegd worden, laat het restaurant weten. "Gasten kunnen bij de bediening achter de ontbijttrolley aangeven waar ze trek in hebben. Je betaalt voor wat je bestelt." Reserveren voor de vroege maaltijd kan vanaf 25 juni, eerste mogelijke tijd is 07:30 uur.