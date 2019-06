Nieuw woordfestival in Dordrecht

Nieuw woordfestival in Dordrecht: Nooit Terug

Het is een zogenoemd woordfestival en dat vindt plaats op twee vaste locaties, Villa Augustus en de DordtYart, en op een drijvend podium; de rondvaartboot Dordtevaer.

Bezoekers van de podia worden gratis op en neer gevaren met bootjes. Alle optredens zijn ook vrij toegankelijk, maar de organisatoren vragen mensen wel om een vrijwillige bijdrage.

'Wat blijft komt nooit terug'

De organisator is Stichting De Stad, dat zich normaal bezig houdt met architectuur. "Jan Eijkelboom, aan wie we dit festival opdragen, was lid van onze club", legt Hendrik Groeneweg uit.

Eijkelboom was stadsdichter van Dordrecht en overleed in 2008. Zijn beroemdste dichtregel 'Wat blijft komt nooit terug' staat gegraveerd in de kademuur van het Dordtse Damiatenbolwerk.

Programma

Samen met Evelyn Jansen draaide Groeneweg een zes uur durend programma (van 15:00 uur tot 21:00 uur) in elkaar met liefst 33 optredens. Daarbij zitten enkele landelijke toppers.

De Belg Bart Moeyaert, winnaar van de Nobelprijs Jeugdliteratuur, en Gershwin Bonevacia, stadsdichter van Amsterdam, zijn in het oog springende namen. Ook lokale woordkunstenaars zijn van de partij.

Er is Dordtse inbreng van onder meer Kees Klok, Peter M. van der Linden, Polly Anna, Josse Kok, Jacolien de Heer en Jehanne Hulsman. Vrijwel elk optreden duurt een half uur.