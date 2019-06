Feyenoord oefent ook tegen Franse tegenstander

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen oefent Feyenoord in de Kuip tegen het Franse Angers SCO. De wedstrijd wordt op 24 juli om 20:00 gespeeld.

In totaal komt het aantal oefenwedstrijden op het nieuwe seizoen op zeven. Komende maandag begint Feyenoord onder de nieuwe coach Jaap Stam. Op zaterdag 29 juni is Putten de tegenstander. Daarna volgen alleen wedstrijden tegen profclubs. Op 6 juli is het aan de Krommedijk FC Dordrecht-Feyenoord.

Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk oefent Feyenoord tegen Darmstadt en Red Bull Salzburg. Daarna volgen in de Kuip nog de oefenduels tegen Panathinaikos (17 juli, Angers (24 juli) en Southampton (zondag 28 juli).