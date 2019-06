Rotterdam heeft weer stadstekenaars

Stadstekenaars zijn definitief terug in Rotterdam. Drie kunstenaars hebben de opdracht gekregen om de stad in 2019 vast te leggen. Het is een initiatief van het Stadsarchief Rotterdam, het Centrum voor Beeldende Kunst en de Kunsthal.

Rotterdam heeft jarenlang stadstekenaars gehad. Tot eind jaren tachtig gaf het Stadsarchief elk jaar opdracht aan tekenaars om de veranderingen in de stad vast te leggen. Voor de uitvinding van fotografie, werd de stad ook door tekenaars vastgelegd.

De initiatiefnemers hebben in februari 2019 kunstenaars opgeroepen om hun werk in te sturen. Er zijn 72 aanmelding binnen gekomen. De jury bestaande uit Ove Lucas (Centrum voor Beeldende Kunst), Jantje Steenhuis en Wanda Waanders (Stadsarchief Rotterdam), Shehera Grot (Kunsthal) en Hugo Borst (kunstliefhebber- en verzamelaar) heeft drie kunstenaars gekozen die tot Stadstekenaar 2019 zijn benoemd.



De drie hebben elk een thema toegewezen gekregen. Cox Janssens heeft Sport, Kay Hessels richt zich op Stadslandbouw en Isra Páez verdiept zich in Urban Culture.

De komende maanden gaan de stadstekenaars aan de slag. Aan het eind van de zomer moet hun werk worden ingeleverd bij de jury. In november is het te zien in de Kunsthal. Ook worden de bijdragen van de stadstekenaars 2019 opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.

In het archief is ook het werk van de vroegere stadstekenaars opgeslagen. Zoals een tekening door Jan Burgerhout van het Kleinpolderplein in 1968: