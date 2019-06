Vrijdag 21 juni - Maak Kanker Kansloos live vanuit het Erasmus MC

Ruud de Boer presenteert een week lang vanuit het Erasmus MC tijdens de campagne Maak Kanker Kansloos. Met aangrijpende verhalen van deelnemers aan de actie, de plaat en het verhaal en elke dag een update over het bedrag. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar immuuntherapie. Razende reporter Sander de Kramer neemt je mee naar de krochten van het ziekenhuis: de Pharmafilter.

Op vrijdag 21 juni hoor je in het eerste uur:

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Erasmus MC komt met de stand van zaken; waarom moet je doneren en wat staat er op de teller?

Verslaggever Sander de Kramer staat echt in de krochten van het Erasmus MC, namelijk bij de Pharmafilter. Dit systeem kan ziekenhuisafval op milieuvriendelijke wijze vermalen, afvoeren en filteren. Medeoprichter van Pharmafilter, Maikel Batelaan, legt het systeem uit.



In het tweede uur hoor je:

Verslaggever Sander de Kramer is bij het systeem dat ziekenhuisafval op milieuvriendelijke wijze kan vermalen, afvoeren en filteren. Hij spreekt met de man die dit allemaal heeft verzonnen, conceptenbouwer Eduardo van den Berg.

De plaat en zijn verhaal. Dit keer bellen we met Fer van der Vliet. Hij wil de Hermes House Band met 'I will survive' aanvragen voor zijn schoonzus die borstkanker heeft overleefd.

Ellen Ehmen van Exxon Mobile vertelt hoe zij €10.000,- aan de actie kunnen doneren door veiligheid te waarborgen binnen het bedrijf. En Greet Vos van het Erasmus MC vertelt hoe je patiënten veilig kan stellen voor infectieziekten in een ziekenhuis.



In het derde uur hoor je:

Verslaggever Mooike de Moor die in het Kralingse bos verslag doet van de Run4Daniel, waar maar liefst 1000 mensen aan meedoen. De Run is het eerste sportevenement in een reeks van drie dagen sporten voor de Daniel. Voor meer informatie klik hier .

Wilma van der Ven loopt met meer dan 30 vrienden en familieleden tijdens de Run4Daniel. Ze hebben daarmee meer dan €15.000 euro opgehaald met Team Pieter. Pieter is eind mei op 40 jarige leeftijd overleden aan kanker. Hij laat Wilma en hun vier kinderen achter.

Wil je Wilma van der Ven en haar Team Pieter ook steunen? Doneer dan hier !

Help mee

Wil je ons helpen in de strijd tegen kanker? Je kan zaterdag nog fietsend of zondag zwemmend in actie komen. Niet zo sportief aangelegd, maar toch iets doen? Doe dan een donatie hier !