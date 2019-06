Excelsior legt jeugdspeler Tjoe-A-On vast

Nathan Tjoe-A-On heeft een tweejarig contract getekend bij Excelsior. De pas 17-jarige verdediger is afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. Hij speelde afgelopen seizoen voor Excelsior onder 19 en kwam ook negen keer in actie voor Jong Excelsior.

Zijn vriend Redouan El Hankouri tekende woensdag al een profcontract. Samen kwamen ze in 2013 bij de jeugdopleiding van Excelsior en nu sluiten ze aan bij de A-selectie.

Warm gevoel

"Hier heb ik van gedroomd sinds ik ben begonnen met voetballen", zegt Tjoe-A-On op de clubwebsite. "Natuurlijk is dit pas het begin, maar dit is wel een heel belangrijke stap. Ik heb altijd een goed gevoel bij Excelsior gehad en dat heb ik nog steeds. Een warm gevoel en dat is alleen maar sterker geworden naarmate ik hier langer speelde", aldus de linksbenige verdediger, die zowel centraal als linksback kan spelen.