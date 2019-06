Festival DÂK krijgt nieuwe editie

Vorig jaar werd het festival een week voor de opbouw nog afgeblazen, omdat de organisatie de vergunning voor vier weken niet rond kreeg. De artiesten traden uiteindelijk op andere plekken in de stad op.

Buurtbewoners waren bang voor geluidsoverlast. Volgens milieudienst DCMR was een festival van maximaal drie weken de grens. "We zijn nu in een vroeg stadium met de gemeente in overleg gegaan", vertelt organisator Fense Berkhof.

"Na het debacle van vorig jaar, heeft de gemeente ons uitgelegd met welke zaken we rekening moeten houden. Zo mag het festival maar drie weekenden omvatten. En omdat het onder een regeling van gevelgevoelige gebouwen valt, mogen we maar vijf keer harde muziek draaien."

Die harde muziek staat voor de vrijdagen en zaterdagen gepland. "Dan kom je uit op zes dagen, maar een van die dagen treedt een brassband op, die zonder versterker speelt. En alle andere doordeweekse dagen keren we terug naar de basis van het eerste jaar. Het is dan dus vooral een park waar mensen iets kunnen eten of drinken."

Het festival start 19 juli op het dak van de parkeergarage aan de Westblaak. Een vergunning is nog niet binnen. "Maar die kregen we bij de andere edities ook pas net van tevoren. De gemeente heeft ons echter verzekerd dat het door kan gaan als we ons aan de voorwaarden houden", zegt Berkhof.