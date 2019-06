'Wachtend op de evacuatie sloeg de bliksem als uit het niets in, precies bij die groep'

Foto: De 18-jarige jongen is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht (ANP)

Woensdag raakte een 18-jarige leerling gewond door blikseminslag op een militair terrein in Ossendrecht. Met klasgenoten hadden ze die dag een buitenoefening.

De instructeurs zagen het onweer aankomen, maar het noodweer werd pas rond de middag verwacht. De evacuatie was volgens Kamstra al ingezet toen de groep overvallen werd.

De bijeenkomst met de ouders was emotioneel, vertelde de kolonel. "Er was geen verwijtende sfeer."

Kamstra heeft de ouders vooral bijgepraat over wat er gebeurd is. Dat de vrachtwagen om de leerlingen terug te vervoeren onderweg was. "Wachtend op de evacuatie uit het bos slaat de bliksem als uit het niets in, precies bij die groep."

Onrust

Rond 08:30 uur sloeg de bliksem in. "Velen werden ergens door geraakt of voelden die klap. Er ontstond even onrust, maar instructeurs hebben direct ingegrepen."

Direct duidelijk was dat het met een van de leerlingen niet goed ging. Hij werd ter plekke gereanimeerd.

Of de jongen tegen een boom aanzat, zoals gezegd werd, kan Kamstra noch bevestigen, noch ontkennen. Wel blijft hij bij zijn punt dat er goed gehandeld is.

"Als het onweer rond het middaguur wordt verwacht, en het is 07:00 uur, dan heb je nog drie uur", zegt de kolonel. De voorbereidingen waren getroffen, rond 09:00 uur zou iedereen veilig op de basis zijn. "De verwachting was: we gaan al ruim voor die tijd weg uit het bos zodat we met z'n allen veilig zijn."