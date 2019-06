Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 21 juni

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond is er aandacht voor een besloten bijeenkomst op de Veiligheidsacademie van het ROC Zadkine in Rotterdam-Hoogvliet. Een leerling van deze school raakte zwaargewond bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht, waar hij stage liep.

Ook ging Kijk op Rijnmond langs bij een wagon van de Hofpleinlijn in Rotterdam, die in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd meegenomen. De wagon is weer 'thuis'. Daarnaast is er een item te zien over de Rotterdamse Buddy-app, waarmee mensen met geldzorgen geholpen worden.