Sparta en Trabzonspor komen niet tot akkoord over Dervisoglu

Sparta sprak vrijdagmiddag met Trabzonspor over een transfer van Halil Dervisoglu naar Turkije, maar beide clubs zijn niet tot een akkoord gekomen. Een transfer lijkt voorlopig van de baan. De achttienjarige aanvaller begint zodoende zaterdagochtend als Spartaan aan de eerste training van het nieuwe seizoen.

Het is geen geheim dat Dervisoglu graag naar Trabzonspor wil. Hij is net als zijn familie supporter van de nummer vier van Turkije, maar verlengde vorig seizoen ook zijn contract tot de zomer van 2021. Sparta kan daarom een dusdanig transferbedrag vragen, dat op dit moment nog te ver verwijderd is van hetgeen dat Trabzonspor biedt.

Vorig seizoen speelde Dervisoglu 34 wedstrijden voor Sparta, waarin hij - voornamelijk als invaller - tien keer scoorde. Hij scoorde onder meer het belangrijke uitdoelpunt bij De Graafschap in de play-offs.