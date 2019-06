Nog meer drugs in schip dan werd aangenomen

In het schip in de Amerikaanse stad Philadelphia waar maandagavond een lading cocaïne werd gevonden, zat nog meer drugs dan werd gedacht. Het gaat om 17.500 kilo coke, met een straatwaarde van 1.1 miljard dollar (967 miljoen euro). Het schip zou volgende week naar Rotterdam varen.

Eerder dacht de douane dat er 15.500 kilo cocaïne in zat. Het is de grootste drugsvangst in de 230 jaar dat de Amerikaanse douanedienst bestaat, zo stelt het US Customs and Border Patrol

Er zijn zes verdachten opgepakt.