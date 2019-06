Miljoen voor samenwerking verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

Meer dan zestig partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben maandag het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend. In dat akkoord staan doelstellingen voor de provincie Zuid-Holland over de (om)scholing van personeel, het aan werk helpen van werklozen en het aantrekken van internationaal talent.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan", zegt voorzitter Marja van Bijsterveldt. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt."

De provincie Zuid-Holland heeft voor het eerste jaar van de uitvoering van het akkoord één miljoen euro beschikbaar gesteld. De plannen lopen tot in ieder geval 2024.

In die tijd willen de deelnemende partijen 40 duizend werknemers helpen in hun ontwikkeling, 55 duizend werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20 duizend deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Die doelstellingen moeten behaald worden via verschillende projecten.

Grote bedrijven en onderwijsinstellingen

Onder de deelnemende partijen zijn grote bedrijven als Unilever, KPN en Siemens, maar ook alle mbo's, hbo's en universiteiten in Zuid-Holland en verschillende gemeenten.

"Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio", zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. "Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”