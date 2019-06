Maak Kanker Kansloos: Sander de Kramer ontmoet...

Sander de Kramer ontmoet in het kader van de actie Maak Kanker Kansloos vijf deelnemers aan de Daniel3Daagse. Zij gaan drie dagen sporten om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar immuuntherapie.

Wilma van der Ven

De laatste wens van Wilma's man Pieter was nog één keer met het hele gezin naar Oostenrijk. Daar is hij eind mei overleden. Hij heeft net de leeftijd van 40 behaald, laat vier kinderen achter en zijn vrouw Wilma. Wilma loopt mee tijdens de Daniel3Daagse met haar kinderen, familieleden en vrienden. Al meer dan €15.000 hebben ze opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sander de Kramer ontmoet Wilma een aantal dagen na de begrafenis van haar man.

Wil je Wilma ook steunen in haar strijd tegen kanker? Doneer dan hier !

Jeroen Steijn

Hij doet mee aan de 010CitySwim met zijn kinderen Alexander en Emma. Zij zwemmen omdat hun moeder borstkanker overleefde. Ze hebben hun levensstijl veranderd en zijn bewuster met hun gezondheid bezig; goed eten en sporten. Alexander van acht jaar heeft speciaal zijn C-diploma gehaald. Sander de Kramer zwemt een stukje met ze mee.

Wil je Jeroen en zijn familie ook steunen in hun strijd tegen kanker? Doneer dan hier !

Glenn Yntema

Zowel de vader als de zus van Glenn krijgen dezelfde zeldzame vorm van kanker, namelijk ‘nasopharynx carcinoom’. Inmiddels is zijn vader genezen, maar zijn zus van 30 heeft net drie chemo’s en 35 bestralingen achter de rug.

Ondanks dat Glenn hardlopen haat, heeft hij het nodig als uitlaatklep in deze moeilijke tijd. Hij doet mee aan de Daniel3Daagse om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Sander de Kramer loopt samen met Glenn zijn vaste ronde.

Wil je Glenn ook steunen in zijn strijd tegen kanker? Doneer dan hier !

Ingrid Addicks Roest

Na een ziekbed van negen maanden overlijdt Kitty, de zus van Ingrid. Een enorm gevoel van pijn en gemis is de drijfveer van Ingrid om drie dagen te gaan sporten tijdens de Daniel3Daagse, ze gaat zelfs de triatlon doen. Op die manier wil ze zoveel mogelijk geld op halen voor onderzoek naar kanker. Sander de Kramer fietst samen met Ingrid door Krimpen aan de Lek.

Wil je Ingrid ook steunen in haar strijd tegen kanker? Doneer dan hier !

Ludo Baauw

Ludo is hoofdsponsor van de Run4Daniel tijdens de Daniel3Daagse en niet zonder reden. Hij hoorde eind 2016 dat hij een zeldzame vorm van oogkanker had. 25 jaar geleden startte hij het Rotterdamse bedrijf Intermax. Een bedrijf runnen, oogkanker hebben en maar doorgaan alsof er niets aan de hand is. Inmiddels kan Ludo nu pas na vele behandelingen en een operatie weer langzaam ademhalen. Sander de Kramer ontmoet hem tijdens het imkeren.

Wil je Ludo ook steunen in zijn strijd tegen kanker? Doneer dan hier !