Lichtende nachtwolken te zien boven Rijnmond

Een bijzonder fenomeen was vrijdagavond te zien boven de Rijnmondse daken. Zogenoemde lichtende nachtwolken lichtten de hemel op.

Van Rotterdam tot Gorinchem was een zilveren gloed in de lucht te zien. Elk jaar rond de langste dag van het jaar is er kans op dit fenomeen.

Weeronline legt uit dat de lichtende nachtwolken de hoogste vorm van wolken zijn die we kennen, ze komen voor op 85 kilometer hoogte. De wolken geven zelf geen licht, dat is namelijk afkomstig van de zon.

Op de grote hoogte is het heel erg koud. Daar vormen zich ijskristallen op stofdeeltjes. Die ijskristallen weerkaatsen het zonlicht, waardoor de wolken oplichten.