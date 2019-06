Ruud de Boer ontmoet...Liesbeth van Heel

Een Healing Environment is een omgeving waarin het welzijn van de gebruikers centraal staat. Niet alleen dat van patiënten maar ook bezoekers, verpleging, studenten en ga zo maar door.

Het Erasmus MC is nu eigenlijk een medische stad in een stad. Jaarlijks hebben ze te maken met een half miljoen bezoeken van patiënten, die vaak nog iemand meenemen. Daarnaast zijn ze een belangrijke werkgever voor de stad en een werkplaats voor de universiteit. Voor al deze mensen willen zij een prettige omgeving creëren. Ze wilden een gebouw maken dat heel patiëntvriendelijk was.

De vraag is steeds geweest: 'wat willen we en wat is er mogelijk?' Er is ook steeds meer persoonsgerichte zorg; als je ‘s morgen komt om bloed te prikken en ‘s middags moet je een infuus laten zetten, kan dat niet tegelijk ingepland worden?

Aankleding en beleving bewuster aanpakken, zoals foto’s en fotobehang. Natuur, de heide, de Kralingse plas. Alle beelden zijn erop gericht om stress te reduceren. Op plekken waar veel stress is of ook al bij een eenvoudige CT scan kan een afbeelding van een mooi uitgelichte bloesemboom het gevoel geven dichtbij de natuur te zijn en niet in een kil ziekenhuis.