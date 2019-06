Twee bewoners van een huis aan de Pijperstraat in Rotterdam-Crooswijk zijn vrijdagavond overvallen. Daarbij is gebruikgemaakt van een vuurwapen en een mes.

Volgens de politie waren er drie daders, die na de overval zijn weggerend in de richting van de Boezemweg. De jongens waren in het zwart gekleed en hadden capuchons op. Of ze ook iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De bewoners zijn niet gewond geraakt.