Schiedamse bed & breakfast vernoemd naar werf Gusto

Oude tijden herleven in Schiedam. Daar opent zaterdag een nieuwe bed & breakfast, die is vernoemd naar werf Gusto.

De Gusto was de legendarische werf bij de Merwehaven waar schepen, bruggen en boorplatforms werden gemaakt. De werf was een begrip in onze regio en een ook belangrijke werkgever voor veel families.

De sluiting van de werf in 1978 trof veel mensen en maakte een einde aan een belangrijke bedrijfstak in Schiedam.

De nieuwe bed & breakfast zit in een historisch pand in de Schiedamse binnenstad. Vroeger zat in dat pand het sjieke restaurant Hosman Frères.

De Gusto wordt om 15:00 uur geopend door wethouder Marcel Bregman. Wie alvast een kijkje wil nemen, kan zaterdagochtend al terecht.