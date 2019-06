Het is bomvol bij de MKK-rustplaats van Jan uit Cabauw

De Tour de Rotterdam is momenteel in volle gang voor de RTV Rijnmond- en Daniel den Hoed-actie Maak Kanker Kansloos. Ook helpen mensen mee om de renners zo goed mogelijk door deze toertocht te komen. Zo heeft Jan Kromwijk uit Cabauw zijn boerderij beschikbaar gesteld als rustplaats voor de deelnemers van de Tour de Rotterdam.

Honderden renners maken gebruik van de plek om even wat te eten of te drinken. "Meer dan wat ik had verwacht. Alles is bomvol", geeft Kromwijk toe. "Vijf jaar geleden hebben we dit ook gedaan. Dat is ons goed bevallen." Hij vindt het belangrijk om mee te werken aan de organisatie.

Alsof het al niet genoeg is, regelt Kromwijk ook nog eens het verkeer tijdens de Tour de Rotterdam. "Ik vind het gewoon leuk. Het is ook een stukje uitdaging, toch?", zegt Kromwijk. "Ik vind het belangrijk dat er iets voor het goede doel wordt georganiseerd."