Excelsior contracteert Kyle Ebecilio: 'Ik wil gewoon veel wedstrijden spelen'

Kyle Ebecilio heeft een tweejarig contract getekend bij Excelsior. De 25-jarige middenvelder voetbalde als F-pupil een half jaar voor de Kralingers en kwam in de jaren daarna voor verschillende clubs uit in binnen- en buitenland.

Al snel vertrok Ebecilio naar de jeugd van Feyenoord om vervolgens op 16-jarige leeftijd over te stappen naar Arsenal. Later speelde hij nog voor FC Twente, Nottingham Forrest en ADO Den Haag.

In de zomer van 2016 kreeg de voormalig jeugdinternational last van een zenuwaandoening, die hem anderhalf jaar aan de kant zou houden. Hij revalideerde bij NEC en speelde vorig seizoen op amateurbasis voor ADO Den Haag. Uiteindelijk viel hij één keer in.

Mooie uitdaging

"Ik weet van mezelf dat ik het nog kan’’, antwoordt de Rotterdammer op de clubwebsite. "Ik wil vooral fit blijven en plezier hebben in het voetbal. Ik wil belangrijk zijn voor de club, het team en voor mezelf. Dat Excelsior nu in de Keuken Kampioen Divisie speelt, maakt mij niets uit. Dat is eerder een extra motivatie om te willen promoveren, want dat wil Excelsior ook; zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie. Ik vind het een mooie uitdaging om daaraan mee te werken.’’