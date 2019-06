Maak Kanker Kansloos: Ron probeert ondanks zijn ziekte alles eruit te halen

"Vorig jaar is een nier verwijderd en naar zes maanden is er toch een uitzaaiing gekomen", vertelt Ron over zijn ziekte. "De eerste lijn is niet aangeslagen. Aanstaande maandag moet ik voor immuuntherapie naar het Maasstad Ziekenhuis." Het is een remmende werking, zegt Ron. "Dus geen kans op genezing. Dus twee, drie jaar, hooguit."

Ondanks de ziekte voelt Ron zich redelijk goed. Hij heeft kleine aanpassingen moeten doen in zijn werk en op zijn fiets. "Maar ik voel me niet eens slecht, dat is het rare en verraderlijke aan deze ziekte." Ron, die vader is van twee kinderen van 19 en 16, probeert nu alles uit het leven te halen wat erin zit. "Het is een slechte film waar je nu in zit."