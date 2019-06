Meer dan 500 duizend euro opgehaald voor Maak Kanker Kansloos

De RTV Rijnmond- en Daniel den Hoed-actie van Maak Kanker Kansloos heeft zaterdag in totaal 520.835 euro opgehaald. Dat is bekend gemaakt bij het Topsportcentrum. Het geld wordt besteed aan immuuntherapie.

Het behaalde bedrag is een record. Vorig jaar leverde Maak Kanker Kansloos nog 497.105 euro op.

Margot Bleeker, organisatie van Maak Kanker Kansloos, zegt dat in anderhalf uur tijd nog eens 30 duizend euro bij het eindbedrag is toegevoegd. "Ik ben flabbergasted", is de reactie van Bleeker. "Ik denk dat veel mensen naar de uitzendingen hebben geluisterd en dachten: wij doen ook mee."

"Hier gaan we een biertje op drinken", glundert presentator Sander de Kramer na de bekendmaking van het bedrag. "Want dat heeft iedereen wel verdiend."

Bij Tour de Rotterdam is het eindbedrag van Maak Kanker Kansloos bekend gemaakt. Zondag vindt nog de 010CitySwim plaats in Rotterdam-Wijnhaven.

Leonore Tuijt is directeur van de Erasmus MC Foundation, waar het Daniel den Hoed Fonds onderdeel van uit maakt: "Ik ben erg onder indruk van de mensen die zich inzetten voor de actie Maak Kanker Kansloos. Achter al die acties zitten persoonlijke verhalen van mensen die te maken hebben met kanker. Ik denk bijvoorbeeld aan Team Pieter, een jong gezin waarvan de vader onlangs overleed. Of Glenn Ytema, die hardloopt vanwege zijn vader én zijn zus. Met zijn vader gaat het goed, maar zijn zusje maakt een heel onzekere periode door. Als je hen ziet en hoort, dan voel je de urgentie om te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Dit is zo belangrijk om te komen tot een betere behandeling van kanker."

RTV Rijnmond heeft als mediapartner de afgelopen weken uitgebreid verslag gedaan van de campagne Maak Kanker Kansloos, met inspiratieverhalen over patiënten, artsen en onderzoekers. Een “glazen huis” in de hoofdentree van het Erasmus MC fungeerde als tijdelijke radiostudio voor interviews op locatie.

Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond: "We zijn trots dat we als regionale zender een rol kunnen spelen met dit soort acties. De afgelopen twee weken hebben we op radio, tv en internet veel aandacht gehad voor de gevolgen van kanker en tegelijkertijd ook hoop geboden omdat we veel aandacht hebben voor nieuwe technieken om de ziekte te bestrijden. Met dit recordbedrag kunnen we bijdragen aan immunotherapie.”

Tuijt: “In de toekomst willen we jaarlijks de campagne Maak Kanker Kansloos organiseren. Het is geweldig om ons - samen met alle mensen die zich betrokken voelen bij kanker - in te zetten voor het goede doel. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een bijdrage kan leveren. Volgend jaar kun je weer mee doen aan de sportieve driedaagse, op 26, 27 en 28 juni: hardlopen, fietsen, of zwemmen óf alle drie. Er zijn verschillende afstanden dus je hoeft niet getraind te zijn. Je kunt je dan inschrijven voor de kortere afstanden of er voor kiezen om te gaan wandelen. En voor alle duidelijkheid, je hoeft niet te sporten he. Maak Kanker Kansloos is meer. Je kunt ook koekjes bakken of lege flessen wegbrengen."