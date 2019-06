Dervisoglu: 'Ik speel net zo graag bij Sparta als bij Trabzonspor'

Dervisoglu voelt zich gevleid door de interesse van Trabzonspor, mede omdat zijn roots in de Turkse stad Trabzon liggen. "In mijn omgeving weet dat mijn oorsprong in Trabzon ligt. Sinds kleins af aan ben ik een echte Spartaan maar ook iemand die echt fan is van Trabzonspor. Op dit moment geniet ik er alleen van. Het is gewoon mooi dat zo'n club interesse in mij toont. Maar ik laat het nu gewoon over aan de clubs."

Een vervelend gevoel heeft de Turkse jeugdinternational niet over de stukgelopen onderhandelingen tussen Trabzonspor en Sparta. "Sparta is een club waar ik veel van houd, in de eredivisie spelen is ook mooi. Aan de andere kant vind ik een transfer naar Trabzonspor ook mooi. Ik zit er eigenlijk tussenin, voor mij zijn beide opties mooi om mee te maken", aldus Dervisoglu.

Grote meneer

Technisch directeur Henk van Stee is duidelijk over de onderhandelingen die hij vrijdag namens Sparta voerde met Trabzonspor. "Ik vind het verschil tussen vraag en aanbod erg groot. Als hij in de eredivisie gaat spelen en hij schopt er tien tot twaalf in, dan gaat zijn marktwaarde heel snel omhoog." Daarnaast ziet Van Stee ook een andere reden om Dervisoglu in Rotterdam te houden. "Ik vind ook nog steeds dat Dervisoglu een jongen is die beter bij Sparta kan blijven en er hier tien à vijftien in gaat schoppen en dan als een grote meneer naar Turkije gaat. In plaats van dat hij nu komt als één van de zovelen."

Volgens trainer Henk Fraser zijn de transferperikelen rondom Dervisoglu onderdeel van het voetbal. "Dit is onderdeel van het voetballen. We hebben allemaal ambities, en ik hou van jongens met ambities." Fraser denkt alleen niet dat hij de ideale partner is om Dervisoglu van advies te voorzien rondom deze eventuele transfer. "Ik denk dat de trainer niet de meest ideale partner is om mee te praten in dit geval. Ik kan praten over Sparta, want daar werk ik voor en ben ik betrokken bij. Dus ik zal praten in het belang van Sparta en in mijn eigenbelang. Ik kan hem wel zeggen wat ik denk, maar ik denk dat hij dat wat minder snel zal aannemen als van zijn ouders, zaakwaarnemer of de geïnteresseerde club"