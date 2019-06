Maak Kanker Kansloos: Kenneth en Siska blijven strijdbaar en positief

Kenneth over de ziekte van Siska: 'Dit is het minste wat ik kan doen'

Kenneth en Siska zijn zes maanden met elkaar getrouwd, maar zij gaan een grote uitdaging aan. Siska heeft namelijk leverkanker, bij wie dat in januari geconstateerd is. Daarom doet Kenneth mee voor de actie Maak Kanker Kansloos aan de triatlon Daniel3Daagse, om geld op te halen voor zijn zieke vrouw.

"Ik vind dat dit het minste is wat je kunt doen om in een vergelijkbare situatie te komen bij iemand die kanker heeft", zegt Kenneth, nadat hij de Tour de Rotterdam erop had zitten. "Als ik zie hoe zwaar Siska het heeft, dan is dit het minste wat ik daar tegenover kan stellen."

Siska is vooral moe, vertelt ze. "Je zal niet erg aan mij zien dat ik ziek ben, maar mijn energie is erg laag. Alles kost veel energie." Haar ziekte is te genezen met een levertransplantatie, die zij begin juli zal ondergaan. "Laat maar komen, dan kunnen we weer opbouwen."

Ze moet een buikoperatie ondergaan, waar risico's aan zitten. Bovendien wordt de transplantatie met een levende donor gedaan, vertelt Siska. "Een familielid zal waarschijnlijk de donor zijn. Een deel van zijn lever zal dan bij mij geplaatst worden." Ondanks de vermoeidheid, deed Siska in een rolstoel mee aan de Run4Daniel.

'Ook jammer dat je hierdoor dichter naar elkaar groeit'

Kenneth vindt het pijnlijk om Siska te zien vechten tegen haar ziekte. "Het is mooi, maar eigenlijk ook jammer, dat je hierdoor dichter naar elkaar groeit. Dat ben je al, maar dat je nog closer wordt door die ziekte... dat hadden we eigenlijk willen doen door leuke dingen te willen doen."

Ze hebben een bucketlist gemaakt. Volgens Siska geeft het rust als je een doel hebt. "Dan ga je kijken: wat kunnen we wel? Zo ga je kijken hoe sterk mogelijk je kunt zijn."