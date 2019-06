Smeets en James: 'Het kan een spannend seizoen worden'

Bryan Smeets over zijn transfer naar Sparta: 'De keuze was niet moeilijk'

Sparta trainde zaterdag voor het eerst in het nieuwe seizoen. Voor een hoop Spartanen betekent dat het kijken naar de nieuwe aanwinsten. Zowel Bryan Smeets als Denzel James maakten hun opwachting tijdens de eerste training in het rood-wit gestreept van Sparta.

In de winter leek het er al op dat Bryan Smeets naar Spangen zou komen van Top Oss. De keuze voor Sparta was volgens Smeets niet moeilijk. 'Het voelt geweldig om hier te zijn. Tijdens de vakantie heb ik goed nagedacht over de overstap. De keuze was opzich niet heel moeilijk, want ze hebben zoveel moeite gedaan voor mij. Dus ik ben blij dat het is rondgekomen.'

Concurrentie

De 26-jarige Maastrichtenaar maakt zich geen zorgen over het drukbezette middenveld bij Sparta. "Het is goed dat het middenveld hier vol is. Ik denk dat je zeker concurrentie moet hebben. Dan moet je harder gaan lopen en moet je zorgen dat jij de beste bent. Dan denk ik dat het niveau omhoog gaat en het komende seizoen heel spannend kan gaan worden.

Grote stap

Denzel James komt uit een heel andere situatie dan Smeets. James speelde vorig seizoen in de derde divisie bij v.v. Noordwijk. "Het is een grote stap, het zijn allemaal hele goede voetballers. Bij de amateurs zitten er vaak wat mindere spelers tussen. Het gaat hier ook allemaal wat sneller. De beste speler van Noordwijk zou hier een neutrale speler zijn", aldus de 24-jarige buitenspeler

Toch is James ambitieus met het oog op zijn eerste seizoen als profvoetballer. 'Mijn seizoen is geslaagd als ik het hele seizoen fit blijf, mijn minuten mee kan pikken en belangrijk kan zijn voor deze ploeg.' Het Ajax-jeugdproduct heeft in de zomer zijn best gedaan om mee te kunnen met het niveau. 'Het is een hele grote stap naar de eredivisie. Ik heb in de zomer ook veel voor mezelf getraind. Dat is ook belangrijk want ik kom van een heel ander niveau, maar ik voel me wel fit.'

Bekijk de volledige interviews met Sparta-aanwinsten Bryan Smeets en Denzel James hierboven.