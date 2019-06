Neptunus boekt achtste competitiezege op rij

Direct in de eerste inning nam Quick, de nummer vijf van de competitie brutaal de leiding door een run van Rachid Engelhardt. In de derde inning dacht Benjamin Dille gelijk te maken, maar in de gelijkmakende beurt scoorde Joran Berkhout weer voor de Amersfoorters. In inning vier lukte het Stijn van der Meer wel om de score gelijk te trekken; 2-2. Maar in de vijfde inning waren het weer de Amersfoorters die de leiding pakte via Bryan Engelhardt. Pas in inning zeven maakte Neptunus weer gelijk door een run van Willie Johnsen.

De achtste inning besliste de wedstrijd. Aan Neptunus zijde scoorde Dudley Leonora, Shaldimar Daantji en Stijn van der Meer via singles. Een homerun van Dwayne Kemp zorgde ervoor dat ook Jochem Koedijk en Greg Muller over de thuisplaat konden lopen waardoor de score opliep tot 9-3. In de laatste inning deed Rachid Engelhardt nog iets terug namens Quick door er 9-4 van te maken.

Door de zege blijft Neptunus ruim aan kop van de honkbal hoofdklasse met 58 punten. Acht punten voor op Amsterdam. De laatste nederlaag van de Rotterdamse honkballers dateert alweer van acht wedstrijden geleden. Toen was HCAW met 4-3 te sterk.