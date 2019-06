Ridderkerk bedankt haar 300 veteranen voor hun inzet voor de vrede

We mogen best trots zijn op onze veteranen. Dat vindt de Ridderkerkse burgemeester Anny Attema. Los van de landelijke Veteranendag komende zaterdag in Den Haag, organiseert zij een lokale Veteranendag voor de 300 militairen en oud-militairen in haar gemeente. Dat gebeurt in aanwezigheid van Defensie-minister Ank Bijleveld.

Ridderkerkse Esther Cappon heeft in de jaren '90 in Bosnië gediend. Zij was toen een jonge twintiger en één van de weinige vrouwen bij defensie. Als vrouw dienen in een mannenbolwerk en de verwoestingen van de Balkan-oorlog hebben hun sporen achtergelaten. Na ruim twintig jaar wegstoppen, is Esther in haar archief gedoken en herinneringen gaan opzoeken. In het gemeentehuis van Ridderkerk heeft ze een tentoonstelling samengesteld van foto's van haar missie en de brieven die ze aan haar ouders stuurde.

Defensie-minister Ank Bijleveld is onder de indruk van het verhaal van Esther Cappon. Zij kan zich inleven dat het voor een vrouw in de jaren '90 niet makkelijk was om te opereren in een mannenwereld en lastig gevallen te worden. Minister Bijleveld is speciaal voor de lokale Veteranendag naar Ridderkerk gekomen. "Een arm om de schouder is in allerlei situaties belangrijk maar juist als iemand thuiskomt uit een oorlogssituatie. Je verhaal kunnen doen kan helpen bij de verwerking."

De Ridderkerkse burgemeester Anny Attema vindt het belangrijk dat 'onze veteranen' in hun eigen gemeente in het zonnetje worden gezet. "Het zijn gewone mensen die hele ongewone dingen doen en het is belangrijk dat ze daar waardering voor krijgen als ze thuiskomen."

Zaterdag 29 juni is de landelijke Veteranendag in Den Haag en dan marcheren 4000 militairen en oud-militairen in een parade langs het Binnenhof.