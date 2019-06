Familiegeschiedenis ontdekken: 'Mijn overgrootvader had een spitse kin'

Hij is één van de bezoekers van Familiegeschiedenis in de buurt, zaterdag in het Stadsarchief Rotterdam. Het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) is naar de Maasstad gekomen om mensen te informeren en te helpen.

Daar blijkt behoefte aan de zijn, de dag is 'vol', alle beschikbare plekken zijn uitverkocht. De vragen van de bezoekers zijn uiteenlopend. Zo zoekt Jeanette Hielkema-Vlieg uit Deurne naar meer informatie over de tabakswinkel van haar opa aan de Boompjes en wil Laura de Puij uit Den Haag weten wanneer haar opa vanuit Rotterdam naar Indonesië is verhuisd.

Matthijs van der Beek uit Rotterdam is geschiedenisleraar en niet specifiek naar iets op zoek. Hij loopt wel rond met het idee om een website te bouwen over de familiegeschiedenis, die al grotendeels is uitgezocht door zijn vader.

Stamboomonderzoek

Stef Mil is voor deze dag terugkomen naar z'n geboortegrond vanuit Oosterhout. Hij is al jaren aan het onderzoeken en gebruikt dit bezoek aan het Stadsarchief Rotterdam vooral om informatie te verzamelen. Mil komt zeker nog terug in het archief voor zijn onderzoek. Hij is al ver: "Ik zit al in 1600".

Directeur Ruud Yap van het CBG vindt het mooi dat er op zo'n dag ontdekkingen worden gedaan: "Iemand ontdekte dat er meerdere bruiloften waren geweest van een familielid terwijl hij dacht dat het er maar eentje was."

De website van het CBG is een bron voor iedereen die op zoek is naar informatie over zijn of haar familie. Yap: "Een mooi voorbeeld is de familienamenbank , daar kan iedereen z'n naam invullen en daar rolt dan uit waar die naam voorkomt in Nederland en als het even kan ook de betekenis."

Wie was wie

Het zoeken naar geboorte-, overlijdens- en trouwaktes kan via de website Wiewaswie . Rob den Braasem is naar het Stadsarchief gekomen om daar uitleg over te geven: "Binnen een paar seconden kan je van je betovergrootmoeder de geboorte- of overlijdensakte op je scherm toveren. Dat geeft echt een kick bij veel mensen."

Vanwege de privacy is niet alles te vinden. "Geboorteakten blijven 100 jaar verborgen, huwelijksakten 75 en overlijdensakten 50 jaar", vertelt Den Braasem.