Tuindorp Vreewijk in Engelse sferen: 'net als thuis'

Engelse vlaggen, een knalrode dubbeldekker en Britse oldtimers: Vreewijk was zaterdag in Britse sferen. En dat allemaal omdat het idee van een tuindorp uit het Verenigd Koninkrijk komt. Honderden bezoekers bezochten de eerste 'dag van Vreewijk'.

Een van oorsprong Britse bewoner van Vreewijk genoot met volle teugen van het evenement. "De rode dubbeldekker was super mooi. En de kraam met Engelse dranken en eten is ook super leuk. Een beetje zoals thuis!", zegt Jeremy.

De Saint Andrews Pipe Band liep door de straten met hun doedelzakken. "Vreewijk is een volkswijk met kleine straatjes. Een hoop enthousiaste mensen. Wij vinden dat leuk!", zegt een van de muzikanten. Zijn collega vult hem aan: "Bijna alsof je in 'the green hills of Scotland' bent. Heel leuk om te spelen zo!"

Een tuindorp is een stadswijk met een typisch dorps karakter en veel groen.