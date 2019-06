Henk van Stee: 'Ik hoop het beetje geld dat we hebben goed te investeren'

Henk van Stee: 'We hebben nog een paar posities die we graag ingevuld willen zien'

Tijdens de eerste training van Sparta stond technisch directeur Henk van Stee langs de lijn om te kijken naar de selectie die hij op de been heeft weten te brengen. Hij was zeker niet de enige want het Sparta-publiek was ruim vertegenwoordigd op de tribunes van het Kasteel.

Volgens Van Stee is het niet gek dat er veel mensen op zijn komen dagen bij de eerste training van de Rotterdammers. 'Het is mooi weer natuurlijk. En wellicht heerst er een bepaald verwachtingspatroon en een bepaalde nieuwsgierigheid.'

Weinig geld

Van Stee kon het publiek echter niet verrassen met een extra speler. 'Nee, er zijn vandaag geen verrassingen. We hebben al een aantal spelers gehaald, maar ik vond dat we vorig jaar al een aardige selectie hadden. Natuurlijk wel op eerste divisie niveau", aldus de technisch directeur. "We hopen dat een aantal spelers zich gaan door ontwikkelen. Want iedereen weet dat de financiële middelen bij Sparta beperkt zijn. We hebben nog budget voor één speler."

Voor het einde van de training moest Van Stee ervandoor voor een meeting. Van Stee is namelijk op zoek naar een keeper, een rechts- en linksback en een aanval. 'Als je een spits wil halen die je voor ogen hebt en die is nu nog niet vrij, die is bij een club waar hij de voorbereiding moet afwachten, dan moet je even geduld hebben', verklaart de geboren Rotterdammer. Toch hoopt hij dit weekend nog een speler te kunnen presenteren. 'Ik kan de training niet afkijken. Ik heb zo een afspraak, want ik hoop het beetje geld dat we hebben dit weekend goed te investeren.'

Bekijk het volledige interview met Henk van Stee rondom de eerste training van Sparta hierboven.