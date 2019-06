Langdurig zieke kinderen krijgen tuin op school

Een wens is in vervulling gegaan voor leerlingen van Openluchtschool De Recon in Rotterdam, een school voor langdurig zieke kinderen. Zaterdag gingen vrijwilligers aan de slag op het schoolplein.

Ze bouwden twaalf schooltuinbakken, compleet met potgrond, zaadjes en plantjes. Daarmee kunnen de kinderen naar hartenlust tuinieren en leren in de open lucht.

Esther van der Voordt, afdelingsleider bij OLS De Recon, legt uit waarom de schooltuintjes zo gewenst zijn: "Openluchtschool De Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen van stichting BOOR. We beschikken over twee vestigingen. In Vreewijk zit het voortgezet speciaal onderwijs en in Schiebroek het speciaal onderwijs."

In Vreewijk zijn wel schooltuintjes, maar de reis naar de schooltuintjes in combinatie met het werken in de tuin was voor de leerlingen uit Schiebroek te inspannend. Sommige leerlingen zitten in een rolstoel. "Daarom wilden we voor de vestiging in Schiebroek ook heel graag schooltuintjes op eigen terrein. Voor onze leerlingen, die niet zo veel buiten kunnen spelen als anderen, is buiten les krijgen echt een feest.”

Er zijn tien groepen op De Recon, dus elke groep heeft zijn eigen schooltuinbak. Daarnaast werd een aantal grote picknicktafels gebouwd en geplaatst. Omdat veel van de kinderen gevoelig zijn voor de zon, zijn extra schaduwpunten gecreëerd.

De school werd geholpen door de Stichting Hornbach die maatschappelijke projecten oppakt.