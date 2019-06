Run4Daniel leverde meer dan 100.000 euro op

Verslaggever Mooike de Moor was er van begin tot eind bij en sprak met de organisatie, deelnemers en Sven de Langen - wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport.

In het eerste uur:

Twee dames die de eer hebben de 1000 medailles uit te delen aan de deelnemers van de Run.

Sylvana en Carina doen mee, omdat ze beiden een familielid hebben verloren aan kanker: "Meedoen is een verslaving, want ik heb weer mensen kunnen helpen met mijn geldinzameling."

In het tweede uur:

Jesper en Delano van zeven en acht jaar doen alleen mee met de familie run: "Het is geweldig, al die mensen hier bij elkaar te zien, alleen voor dit evenement."

De moeder van Robine loopt met een hele grote groep mee met de Run4Daniel. Robine is in maart op 14-jarige leeftijd aan leukemie overleden: "Robine zit, denk ik, op de wolken in d'r handjes te wrijven. We zijn heel trots!"

In het derde uur:

Verslaggever Mooike de Moor praat in de uitzending van Marja van Katendrecht met Ludo Baauw, directeur van Intermax die de cheque dadelijk aan de Wilma van der Ven mag overhandigen. Zij loopt met Team Pieter, voor haar man Pieter die eind mei aan kanker is overleden. Team Pieter heeft meer dan 17.000 euro opgehaald tijdens de Run4Daniel.

Wethouder Sven de Langen mag dadelijk het startschot geven voor de vijf en tien kilometer run. "We hebben gewoon heel veel geld nodig om een einde te maken aan die vreselijke ziekte."

Verder wordt in dit uur het eindbedrag bekend gemaakt.

In het vierde uur hoor je:

Chantal heeft meegedaan aan de vijf kilometer. "Je gaat zo mee in de sfeer van de mensen hier, dat je gewoon sneller loopt." Paula doet samen met Chantal mee aan het evenement: "Het was echt een leuke ervaring en een super goed doel."

Familieleden van Team 66 lopen voor hun moeder, die kort geleden is overleden: "Ik ben zo blij dat ik meegedaan heb. Ik word er emotioneel van. Ik ben trots op mezelf en op mijn overleden moeder."