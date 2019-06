Sparta, NK turnen en 010 City Swim op Radio Rijnmond

Ook op deze zondag is er een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond Sport. Van 14:00 uur tot 17:00 uur hoef je niets te missen van allerlei sportactualiteiten uit onze regio.

Zo besteden we aandacht aan de eerste training van Sparta. De Kasteelclub trainde zaterdag als eerste regioclub. Daarnaast komt het NK turnen in Rotterdam Ahoy voorbij. Verder hoor je in het kader van Maak Kanker Kansloos flitsen vanaf de 010 City Swim, een zwemtocht voor het goede doel.

Peter van Drunen presenteert Radio Rijnmond Sport.