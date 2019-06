Luis Tavares verliest gevecht van Braziliaan: 'Jury speelt vervelende rol bij GLORY'

Tavares leek na afloop van de wedstrijd zeker te zijn van de winst, maar Micheletti kreeg toch de winst toebedeeld.

Door de nederlaag gaat de droom van Tavares om vechten in De Kuip niet door.

Kritiek op jury

Tavares begrijpt niet waarom hij verloren heeft. "Het is een behoorlijke kater. Ik dacht dat ik de partij had gewonnen. Niet alleen ik, maar ook de GLORY-officials en de mensen in de zaal. Het is niet zo gegaan, ik kan er niks meer van maken.

De jury speelt al een tijdje een vervelende rol bij GLORY, wat betreft de uitslagen die totaal niet aansluiten bij het wedstrijdbeeld. Gisteren was het ook weer het geval bij mijn partij, maar ook bij andere wedstrijden. Het lijkt gewoon jackpot, je gaat de ring in en je ziet wel wat eruit komt."

De wedstrijd verliep volgens Tavares goed. "In de eerste en tweede ronde ging het goed. In de derde ronde kon het alle kanten opgaan. Dan had ik het gevoel dat ik had gewonnen."

MMA

MMA-vechter Costello van Steenis won gisteren wel. De 26-jarige Vlaardinger versloeg in London Mike Shipman. De Engelsman werd in de tweede ronde al verslagen. Het was voor Costello zijn zesde zege op rij.