Meer dan 520 duizend euro opgehaald voor Maak Kanker Kansloos

Presentatoren Erik Lemmers en Sander de Kramer mochten de hele dag live radio maken bij dit grootse spektakel bij het Topsport Centrum Rotterdam, waar meer dan tweeduizend fietsers zich inzetten voor de campagne.

In het eerste uur:

Start presentator Erik Lemmers met sfeer vanaf het terrein. Er komen al enkele fietsers binnen die mee hebben gedaan aan de recreatie tochten of de vrije tour tochten. Een daarvan is Ron Bakema, die zelf kanker heeft. Hij doet mee op een elektrische fiets, werkt nog steeds bij de Roeiers en hoop dat immuuntherapie hem twee tot drie jaar langer leven kan bieden.

Verslaggever Sander Verrips zit achter op de motor en rijdt mee met het peloton. Hij staat op een van de pauzeplaatsen van de Tour de Rotterdam.

In het tweede uur:

Vertellen Cindy Klinge, de organisator van de Tour de Rotterdam over dit geweldige evenement. De mooie routes en de verhalen van de mensen. Het harde werken en de inzet van iedereen om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Margot Bleeker van het Erasmus MC maakt duidelijk hoe belangrijk zo'n actie is om geld in te zamelen. Dit jaar is het doel onderzoek naar immuuntherapie. "Het mooie van zo'n driedaags sportweekend is het gevoel van met elkaar iets doen."



De Albert Heijn doet dit jaar mee met maar liefst 100 medewerkers. Drie van hen schuiven aan tafel met elk hun persoonlijke reden om mee te doen aan de Tour.

Achter op de motor doet verslaggever Sander Verrips verslag van de pelotonstocht.

Astrid van der Veldt is internist oncoloog en kan heel duidelijk uitleggen wat immuuntherapie nu eigenlijk is. Hoe ver staan we met de ontwikkeling en is dit de kans op genezing voor mensen?

In het derde uur:

Verteld Julie Nonnekens, onderzoeker aan het Erasmus MC, waarom zij meedoet. Vorig jaar werd er geld opgehaald voor een speciale elektronenmicroscoop. Een apparaat dat haar zoveel nieuwe inzichten heeft kunnen geven op het gebied van onderzoek naar kanker. Ze maakte de belofte zich dit jaar al fietsend in te zetten voor de actie omdat ze weet waar het geld terecht komt.

Hoor je verslaggever Sander Verrips weer die tussen de fietsers verteld wat de drijfveer van fietsers is en neemt je mee in de sfeer van de route.

Kenneth Wols van der Wel schuift bezweet aan, want hij heeft zich ingezet voor zijn vrouw Siska, die leverkanker heeft. Ze hoorden het vreselijke nieuws nadat ze twee maanden getrouwd waren, begin dit jaar.

Joris Lutz is ambassadeur van de campagne en vindt het prachtig om zoveel mensen bij elkaar te zien die zich inzetten.

In het vierde uur:

Natuurlijk het moment van het totaal bedrag! De euforie van de bekendmaking dat er meer dan 520 duizend euro is opgehaald door iedereen.

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Daniel den Hoed stichting, over dit geweldige bedrag.

Ontroerde deelnemers die zich zo hard hebben ingezet om dit bedrag met elkaar op te halen voor onderzoek naar kanker.

Doneren kan natuurlijk nog steeds! Doe dat hier .