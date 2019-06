Gewonde na keukenbrand door buren uit woning gehaald

Een man die zondagmiddag gewond raakte nadat hij vermoedelijk vlam in de pan probeerde te doven met water, is door zijn buren uit de flatwoning aan de Rotterdamse De Klerkstraat gehaald. De man was zelf al onder de douche gaan staan, maar omdat de ruiten waren gesprongen en er nog wat brandde, namen toegesnelde buren hem en zijn vrouw mee naar buiten, waarna ze de hulpdiensten belden.

Buren Martin, Roxanne, Ismaël en Brenda hoorden en zagen de ruiten springen, pakten de sleutels en renden naar de woning van het slachtoffer. "Het stond nog een beetje in de brand. We hebben die mensen naar buiten gehaald. Meneer helemaal onder de brandwonden, mevrouw helemaal in paniek", vertelt Martin, die op straat nog wat beduusd bij staat te komen.

Onder de douche

Ook de overbuurvrouw was erg geschrokken. "We hoorden een explosie en zijn naar boven gerend. We hebben gezegd dat ze de deur open moesten maken. Ze hadden ook nog huisdieren, dus die hebben we ook opgevangen."

"Toen ik binnenkwam stond meneer al zelf onder de douche, die hebben we eruit gehaald. Je weet maar nooit of er nog een explosie na komt of iets", vertelt Brenda.

1700 liter stoom

Erwin Opschoor van de brandweer legt uit hoe de ramen konden springen. "Vermoedelijk heeft de persoon proberen te blussen met water. Een liter water wordt dan omgezet in 1700 liter stoom, dat moet ergens heen. Dat past niet door de keukendeur, dat gaat dan naar buiten via het raam."

De gewonde man is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw schrok enorm. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De buren die de woning in gingen om de bewoners eruit te halen, krijgen van de politie via Facebook nog wel een waarschuwing mee: "Zonder risico kun je nooit een held zijn. Desondanks adviseren wij om nooit een brandende woning te betreden, ook niet als er nog mensen binnen zijn. Eigen veiligheid gaat te allen tijde voor. Vuur, CO (koolstofmonoxide), hitte, en giftige rook zijn niet alleen verraderlijk, ze kunnen ook nog eens bijzonder dodelijk zijn."