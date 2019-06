Tijdelijke steun voor Gorinchem vanuit ministerie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de gemeente Gorinchem tijdelijk helpen. Omdat Gorinchem de grootste stad in haar omgeving is, wordt er van de stad verwacht scholen, zorg en werkgelegenheid te bieden aan kleinere omliggende gemeenten. Daar worstelt Gorinchem mee. Ook het samenwerken met omliggende gemeenten loopt al langere tijd stroef.

De gemeente Gorinchem telt 36 duizend inwoners, maar biedt voorzieningen voor 120 duizend inwoners in en om de stad, die in de praktijk dagelijks afhankelijk zijn van bijvoorbeeld werkgelegenheid, scholen en het ziekenhuis. Omdat Gorinchem volgens de wet geen centrumgemeente is, heeft de stad geen extra bestuursrecht of geld om die voorzieningen goed te houden.

Minister Kajsa Ollongren heeft onderzoek laten doen naar de situatie en ontkent dat die problemen het gevolg zijn van de herindeling van de buurgemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden. Wel geeft ze toe dat Gorinchem het moeilijk heeft in de regio. Ze noemt als knelpunten de bereikbaarheid via de weg en het feit dat de stad op de grens van vier verschillende provincies ligt.

Er komt geen extra geld beschikbaar voor Gorinchem, maar met tijdelijke steun van ambtenaren van het ministerie moet Gorinchem de komende tijd een plan maken.