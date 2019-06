Heterdaadteam jaagt op Rotterdamse afvaldumpers

Een speciaal 'flying squad' team bestrijdt afvaldumpers in Rotterdam-Zuid. Camera-operators houden verschillende containers in de gaten en sturen handhavers op overtreders af. "De afvaldumper wordt geconfronteerd met een waarschuwing of een bekeuring", vertelt centralist Dogan van het cameracentrum.

De officiële resultaten van het team worden komende week bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Maar het team is alvast erg enthousiast: "Het is mooi als we mensen op heterdaad kunnen betrappen en de stad wat schoner kunnen maken", zegt handhaver Maaike.

Ze is net met succes op een melding afgegaan. "We kregen een melding van cameratoezicht dat een man een doos naast een ondergrondse container had gezet. Met signalement erbij. We zijn hem gaan zoeken en kwamen hem tegen. Hij is staande gehouden en bekeurd."

"Mensen zijn vaak aardig verbaasd dat ze gezien zijn. Niet iedereen heeft door dat er overal camera's hangen", zegt Maaike.

Politiek

Wethouder handhaving en buitenruimte Bert Wijbenga wil korte metten maken met de afvalproblematiek in de stad. De 'flying squad' is een van de manieren waarop hij dat wil bereiken.

"Als je met je grote bankstel of Mediamarkt-verpakkingsdoos naar de ondergrondse container gaat, dan past 'ie er niet in. Dan moet je het afval kleiner maken, de grofvuildienst bellen of naar het milieupark brengen. Maar niet ernaast zetten. Dat is voor iedereen vervelend", zegt Wijbenga.

Het op straat gooien van afval kost 140 euro. Bij een tweede overtreding stijgt dit bedrag. "De kans om je te betrappen maken we nu groter", waarschuwt de wethouder.