Neptunus verslaat Quick Amersfoort in eigen huis

De eerste punten werden in het Neptunus Familiestadion binnengesleept in de derde inning: 3-0. In de vierde inning kwam Neptunus tweemaal over de thuisplaat en in de vijfde inning één keer.

Quick maakte in diezelfde inning ook een punt, net als in de achtste en negende inning. Maar doordat Neptunus zowel in de zesde en zevende inning nog punten kon binnenslepen, ging de overwinning naar de thuisploeg.