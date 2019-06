Cricket: Ingram bezorgt Excelsior'20 overwinning

Op bezoek bij Quick Haag begon Excelsior'20 aan bat en had vooral Lorenzo Ingram een goede dag. Hij kwam tot 87 runs op een totaal van 246 (8 out). Na de lunch noteerde de Haagse club 186 runs (all out).

Landskampioen VOC leed een pijnlijke nederlaag bij Dosti. De Rotterdammers zagen de Amsterdamse thuisclub 313 runs bijeen batten waarna ze zelf niet verder kwamen dan 96 runs (all out). VOC heeft nu 8 uit 9 en is daarmee vijfde op de ranglijst.

De derde regioclub op het hoogste niveau, Sparta uit Capelle aan den IJssel, ging op eigen veld onderuit tegen VCC. De bezoekers kwamen tot 234 runs (8 out), waarna Sparta het bij 217 (9 out) moest laten. Met zes punten uit negen duels staat de Capelse club op de achtste plaats.

Terwijl VOC bij Dosti speelde werd op het veld in Rotterdam-Schiebroek een interland gespeeld. Oranje oefende voor de derde keer deze week tegen Zimbabwe. Het was een wedstrijd in de nieuwe verkorte vorm over twintig overs, daar waar 'gewone' cricketduels over 50 overs worden gespeeld. Nederland won met 47 runs van de Afrikanen (199/6 - 152 all out). Eerder deze week was Oranje in Deventer ook al twee keer te sterk. Aanstaande dinsdag is de vierde en laatste ontmoeting, wederom op het veld van VOC. De aanvang is 17:30 uur.