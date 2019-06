Lange vertragingen door files in de regio

Verkeer in de regio heeft maandagochtend al vroeg te maken gehad met lange vertragingen. Op de A15 richting Gorinchem stond rond 07:30 uur meer dan vijftien kilometer file bij Hendrik-Ido-Ambacht. Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging van meer dan zeventig minuten.

De oorzaak van de file was een aanrijding met drie auto's. Een berger had een half uur nodig om de weg weer vrij te krijgen.



Ook op de A20 was het maandagochtend raak. Op de weg richting Hoek van Holland stond bij Rotterdam-Overschie een bus met pech. Hierdoor was er nog maar één rijstrook vrij. De weg is sinds 08:10 uur weer helemaal open.