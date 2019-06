Arrestatieteam valt woning Rotterdam-Lombardijen binnen

Een speciale eenheid van de politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning in Rotterdam-Lombardijen. Rond 05:45 uur vielen leden van het arrestatieteam een huis aan het Solonpad binnen.

"Ik werd al vroeg wakker met een hoop herrie", zegt een buurvrouw maandagochtend tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. "Ik hoorde keiharde knallen, maar ik wist niet wat het was. Ik ging naar beneden en zag allemaal politie."

Volgens de buurvrouw is de voordeur van de betreffende woning ingeramd. Daarna gingen de agenten het huis in. Volgens een andere buurtbewoner was het team op zoek naar de oudste zoon van de familie. Het is niet bekend wat hij op zijn kerfstok heeft.

Niemand zou gearresteerd zijn. De politie kan verder niets over de inval zeggen.

Ommoord

Ook in Rotterdam-Ommoord is het arrestatieteam maandagochtend een woning binnengevallen. Dit was in een flat aan de Eliotplaats. Ook hierover doet de politie geen uitspraken.

Weet u meer over de invallen, mail naar nieuws@rijnmond.nl.