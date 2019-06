De politie heeft zondagavond een 16-jarige Ridderkerker aangehouden. Hij wordt ervan verdacht eerder op de dag aan de Westerhof in Bolnes een leeftijdsgenoot te hebben gestoken.

Het slachtoffer werd geraakt in het bovenbeen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onbekend wat de aanleiding voor de steekpartij in Bolnes was.