Tropenrooster op middelbare scholen vanwege hitte

Dat is onder meer het geval op het DevelsteinCollege in Zwijndrecht en Calvijn Groene Hart in Barendrecht. De scholen hanteren maandag en dinsdag een rooster waarbij de lessen veertig in plaats van vijftig minuten duren. De Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam volgt dat plan op maandag en kijkt later vandaag of ook op dinsdag een 40-minutenrooster wordt gevolgd.

Op het Emmauscollege in Rotterdam gaan ze naast het 40-minutenrooster nog een stapje verder. "We hebben ook veel lessen in lokalen die onder een plat dak liggen, verplaatst naar andere lokalen", laat de school weten.

Het Griendencollege in Sliedrecht besloot maandagochtend een 40-minutenrooster in te voeren. De lessen op dinsdag verlopen wel volgens het rooster.

